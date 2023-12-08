Samanyolu Haber /Dünya / Aktivistler İsrail'e silah gönderen ingiliz şirketi bloke etti /08 Aralık 2023 08:40

Aktivistler İsrail'e silah gönderen ingiliz şirketi bloke etti

Şirkete İsrail ile bağlarını koparması ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için mücadele etmesi çağrısında bulunuldu. Protestocular, şirketin İsrail'in silah üretimiyle olan ilişkisi nedeniyle Glasgow'daki BAE Systems fabrikasının kapılarını kapattı.

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İngiltere ve İskoçya'nın birçok şehrinde aralarında Özgür Filistin için Çalışanlar Hareketinin üyelerinin de bulunduğu bir grup, havacılık ve savunma sanayisinde etkinlik gösteren dünyanın en büyük İngiliz şirketlerinden BAE Systems fabrikalarını protesto gösterileri ile bloke etti.  

BAE'yi İsrail'in Hamas'a karşı savaşta Gazze'yi bombalamak için kullandığı askeri uçakların parçalarını üretmekle suçlayan protestocular, şirketin silah, savunma ve malzeme ticareti de dahil olmak üzere İsrail ile tüm bağlarını kesmesini istedi.

Göstericiler aynı zamanda İngiliz hükümetini Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemeye ve İsrail işgaline son verilmesi için girişimlerde bulunmaya çağırıyor.

Özgür Filistin için Çalışanlar'dan bir sözcü Euronews'e yaptığı açıklamada "Bugün İngiltere'deki Özgür Filistin için Çalışanlar ve Avrupa'daki diğer işçi gruplarıyla paylaştığımız eylemlerimiz aracılığıyla doğrudan işçilere sesleniyoruz: Ölüm zincirinde yer almak zorunda değilsiniz" dedi.

Kamu parası 'öldürmeye değil yaşatmaya harcanmalı'

BAE Systems, İsrail'e satılan F35 savaş uçakları ve MK 38 Mod 2 makineli tüfek sistemi gibi ağır silahların önemli bileşenlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

İsrail'in F35 siparişlerinin neredeyse yüzde 15'inin bileşenlerini üreten şirket İsrail'in zırhla donattığı Tip 26 Fırkateynlerinin de üreticisi.

BAE Systems'ın Gazze'deki "soykırımdan" kar elde ettiğini ileri süren 35 yaşındaki bir kadın aktivist, "BAE Systems'ın Gazze'deki soykırımdan kar elde etmesi doğru değil. İskoç Parlamentosu ateşkesi desteklemek için oy kullanıp Başbakan Filistin halkını desteklemek için konuşurken, Scottish Enterprise'ın BAE'ye fon sağlanmasından iğreniyorum. Bu kamu parası, bizim paramız, öldürmeye değil bakıma yatırılmalı" ifadelerini kullandı.

Ulusal ekonomik kalkınma ajansı olan kamu kuruluşu Scottish Enterprise'ın 2016 ile 2020 arasında İsrail'e silah tedarik eden firmalara yaklaşık 10 milyon sterlin mali destek verdiği ortaya çıktı. Bu rakamın 1,6 milyon sterlini ise BAE Systems'a verildi.

Bu olay, Gazze-İsrail savaşı sırasında İsrail'e yaptığı silah ihracatı nedeniyle çok sayıda hak örgütünün İngiliz hükümetini mahkemeye verdiği bir dönemde gerçekleşti.
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