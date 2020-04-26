BM'den Türkiye'ye Libya uyarısı

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da silah ambargosunun ciddi şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin son dönemde yeni silahlar için bir "deney alanına" dönüştüğü uyarısını yaptı.







Williams, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, "Bölgede yangını körükleyenleri biliyoruz, bunlar öncelikle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri" diye konuştu. "Ülkeye her gün silah girişi tespit ediyoruz" diyen Williams, Ocak ayı ortasında Berlin’de yapılan Libya Konferansı’nda alınan kararlara rağmen, silah ambargosunun bazı ülkeler tarafından açıkça ihlal edildiğini belirtti.





Williams, Türkiye'den Mısrata ve Trablus’a gemiler geldiğini, buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yüzlerce kargo uçağı ulaştığını kaydetti.





Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğusunun kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter'i destekliyor. Hafter'e bağlı birlikler bir yıldan uzun süredir başkent Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye ise Trablus'u elinde bulunduran ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne silah desteği sağlıyor. Ankara ile söz konusu hükümet arasında, 27 Kasım 2019 tarihinde "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı" da imzalanmıştı.





Uzun yıllar ülkeyi yöneten Muammer El Kaddafi'nin, Batı’nın desteğiyle 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya kaosa sürüklenmişti. Ülkede birçok farkı grup, dış ülkelerin de desteğiyle yönetimi ele geçirmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ateşkes şimdiye kadar 850’den fazla kez ihlal edildi.