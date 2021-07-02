Boeing tipi kargo uçağı okyanusa düştü









737 MAX'ı yüzlerce insanın ölümüne neden olan iki kazanın ardından 20 ay yere indirdikten sonra geçen yılın sonlarında yeniden uçurmaya başlayan Boeing'den yeni bir kaza haberi geldi.





İlkin CNBC, içinde 2 kişi bulunan Boeing 737 kargo uçağının, motor arızası yaşadıktan sonra ABD'nin Hawaii adasının Honolulu kenti açıklarında denize düştüğünü duyurdu.





Ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), bunun denize acil iniş olduğunu ve uçağın içindeki 2 kişinin ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.







FAA'nın açıklamasına göre motor arızası bildirerek Honolulu'ya dönmeye çalışan Hawaii merkezli Rhodes Express'e ait uçaktaki iki pilot, suya acil iniş yapmak zorunda kaldı.





