Samanyolu Haber /Gündem / Böğürtlen kökünün faydaları nelerdir? Böğürtlen kökü çayı ne işe yarar? /02 Temmuz 2022 16:05

Böğürtlen kökünün faydaları nelerdir? Böğürtlen kökü çayı ne işe yarar?

Böğürtlen, meyveler arasında en güçlü antioksidan olma özelliğine sahiptir. Yaz aylarında yeşillenmeye başlayan ağustos sonu eylül başı gibi de hasat edilen böğürtlen, iç organları zararlı etkenlerden koruyarak daha sağlıklı çalışmasını sağlar. İnsan bedeni için böylesi önemli bir besin olan böğürtlenin en az kendisi kadar faydalı olan böğürtlen kökünün de doğru tariflerle tüketilmesi tavsiye edilir. Peki böğürtlen kökü nasıl tüketilir?

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Böğürtlen kökü, Anadolu'nun yüzlerce yıldır bilinen şifa kaynağı olarak kullanılan bitkisidir. Böğürtlen kökü, çay, su ve diğer bitkilerle ürünlerle şifa arayanların ilk tercih edebilecekleri böğürtlen kökü çayı ya da  suyu, anti bakteriyel ve antioksidan özelliği sayesinde vücudu baştan aşağı
arındırır...

Aktarlardan ve muhtelif marketlerden kolaylıkla elde edilebilen böğürtlen kökü, bedensel rahatsızlıklardan psikolojik sıkıntılara kadar iyi gelmektedir.

Böğürtlen kökünün faydaları şöyledir:
Böğürtlen kökü çayı, iştah açıcı özelliğe sahiptir.
Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.
Hazımsızlığa iyi gelir.
Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.
Ağrı kesici etkiye sahiptir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kan şekerinin normal seviyeye düşmesine yardımcı olur.
Ağızdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesini sağlar.
Yanık tedavisinde oldukça etkilidir.
Kanı temizler.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Yumurtalıkları güçlendirir.

Böğürtlen Kökü Çayı Ne İşe Yarar?

Böğürtlen kökü çayının sağlığa faydaları çoktur. Çayın en büyük etkilerinden biri sakinleştirici özelliğine sahip olmasıdır. Özellikle stresli zamanlarda içilen böğürtlen kökü çayı vücudun dinginleşmesine yardımcı olacaktır. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan böğürtlen kökü çayı tüketildiğinde de mineral ve vitamin eksikliğini tamamlayacaktır. Böğürtlen kökü çayı sinirsel hastalıklar ve anksiyete gibi sorunlara da büyük fayda sağlamaktadır.

Böğürtlen Kökü Çayı Nasıl Yapılır?

Böğürtlen kökü çayını tüketmek isteyenler çayın nasıl yapıldığını da merak etmektedirler. Pek çok bitki çayı gibi böğürtlen kökü çayı da oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çayı yapmak için büyük bir fincana tatlı kaşığı böğürtlen kökü kurusu eklenir. Ardından kaynatılmış su fincana dökülür ve 10 dakika kadar demlendirilir. Ardından afiyetle içilir.

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