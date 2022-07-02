Böğürtlen kökünün faydaları nelerdir? Böğürtlen kökü çayı ne işe yarar?

Böğürtlen kökü, Anadolu'nun yüzlerce yıldır bilinen şifa kaynağı olarak kullanılan bitkisidir. Böğürtlen kökü, çay, su ve diğer bitkilerle ürünlerle şifa arayanların ilk tercih edebilecekleri böğürtlen kökü çayı ya da suyu, anti bakteriyel ve antioksidan özelliği sayesinde vücudu baştan aşağı



Aktarlardan ve muhtelif marketlerden kolaylıkla elde edilebilen böğürtlen kökü, bedensel rahatsızlıklardan psikolojik sıkıntılara kadar iyi gelmektedir.



Böğürtlen Kökü Çayı Ne İşe Yarar?





Böğürtlen kökü çayının sağlığa faydaları çoktur. Çayın en büyük etkilerinden biri sakinleştirici özelliğine sahip olmasıdır. Özellikle stresli zamanlarda içilen böğürtlen kökü çayı vücudun dinginleşmesine yardımcı olacaktır. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan böğürtlen kökü çayı tüketildiğinde de mineral ve vitamin eksikliğini tamamlayacaktır. Böğürtlen kökü çayı sinirsel hastalıklar ve anksiyete gibi sorunlara da büyük fayda sağlamaktadır.





Böğürtlen Kökü Çayı Nasıl Yapılır?





Böğürtlen kökü çayını tüketmek isteyenler çayın nasıl yapıldığını da merak etmektedirler. Pek çok bitki çayı gibi böğürtlen kökü çayı da oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çayı yapmak için büyük bir fincana tatlı kaşığı böğürtlen kökü kurusu eklenir. Ardından kaynatılmış su fincana dökülür ve 10 dakika kadar demlendirilir. Ardından afiyetle içilir.