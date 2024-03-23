Boks fotoğrafları yayınlayan Macron ne anlatmak istiyor?

Rusya'ya mesaj

Fotoğraflara ilişkin yorum yapmaktan geri durmayan bazı kişiler, paylaşılan kareleri Macron'un Moskova'ya karşı giderek sertleşen tutumuyla ilişkilendirdi.

Maçoluk eleştirisi





Fransız liderin boksörlüğünü öne çıkardığı fotoğrafları farklı yorumlara neden olduMacron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere tarafından Instagram'da paylaşılan siyah beyaz fotoğraflarda cumhurbaşkanı koyu renk tişört ve eldivenlerle spor yaparken görülüyor.Görüntülerden birinde cumhurbaşkanı sağ eli kum torbasına temas ederken dişlerini sıkıyor, diğerinde ise arka arkaya yumruk atarken yoğun bir konsantrasyon ifadesi taşıyor.Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da kazanması halinde Avrupa'nın güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunan Macron kiev'e destek olmak için Batılı askerlerin gönderilmesi ihtimalini yineledi.Le Parisien gazetesine konuşan siyasi iletişim uzmanı Prof. Philippe Moreau-Chevrolet "Bu mesaj Vladimir Putin'e yöneliktir" dedi ve Macron'un "mücadelenin içinde" olduğunu göstermek istediği yorumunu yaptı.Diğer yorumcular ise judo ve ata binme gibi sporlarla uğraşırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasıyla tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşılaştırmalar yaptı.Fransız Yeşiller Partisi EELV milletvekili Sandrine Rousseau fotoğraflarda çizilen maço imaj nedeniyle cumhurbaşkanını eleştirdi.Rousseau sosyal medya paylaşımında "Siyasetin sefaleti. İlerlemecilik için ne büyük bir yenilgi. Ve siyasi iletişimin yoksulluğu." diye yazdı.Sol görüşlü Liberation gazetesinde yazan yorumcu Jonathan Bouchet-Petersen cumhurbaşkanını "Rocky Macron" olarak adlandırdı ve seçtiği iletişim biçiminin "oldukça dehşet verici" olduğu yorumunda bulundu.Petersen "Kesin olan şu ki, bu fotoğraf Emmanuel Macron'un jeopolitik duruşunu çocuksu hale getirmeye katkıda bulunuyor." dedi.