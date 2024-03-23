Samanyolu Haber /Gündem / Boks fotoğrafları yayınlayan Macron ne anlatmak istiyor? /23 Mart 2024 11:29

Boks fotoğrafları yayınlayan Macron ne anlatmak istiyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafları ülkede eğlence, şaşkınlık ve hayretle karşılandı.

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Fransız liderin boksörlüğünü öne çıkardığı fotoğrafları farklı yorumlara neden oldu

Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere tarafından Instagram'da paylaşılan siyah beyaz fotoğraflarda cumhurbaşkanı koyu renk tişört ve eldivenlerle spor yaparken görülüyor.

Görüntülerden birinde cumhurbaşkanı sağ eli kum torbasına temas ederken dişlerini sıkıyor, diğerinde ise arka arkaya yumruk atarken yoğun bir konsantrasyon ifadesi taşıyor.

Rusya'ya mesaj

Fotoğraflara ilişkin yorum yapmaktan geri durmayan bazı kişiler, paylaşılan kareleri Macron'un Moskova'ya karşı giderek sertleşen tutumuyla ilişkilendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da kazanması halinde Avrupa'nın güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunan Macron kiev'e destek olmak için Batılı askerlerin gönderilmesi ihtimalini yineledi.

Le Parisien gazetesine konuşan siyasi iletişim uzmanı Prof. Philippe Moreau-Chevrolet "Bu mesaj Vladimir Putin'e yöneliktir" dedi ve Macron'un "mücadelenin içinde" olduğunu göstermek istediği yorumunu yaptı.

Diğer yorumcular ise judo ve ata binme gibi sporlarla uğraşırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasıyla tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşılaştırmalar yaptı.

Maçoluk eleştirisi

Fransız Yeşiller Partisi EELV milletvekili Sandrine Rousseau fotoğraflarda çizilen maço imaj nedeniyle cumhurbaşkanını eleştirdi.

Rousseau sosyal medya paylaşımında "Siyasetin sefaleti. İlerlemecilik için ne büyük bir yenilgi. Ve siyasi iletişimin yoksulluğu." diye yazdı.


Sol görüşlü Liberation gazetesinde yazan yorumcu Jonathan Bouchet-Petersen cumhurbaşkanını "Rocky Macron" olarak adlandırdı ve seçtiği iletişim biçiminin "oldukça dehşet verici" olduğu yorumunda bulundu.

Petersen "Kesin olan şu ki, bu fotoğraf Emmanuel Macron'un jeopolitik duruşunu çocuksu hale getirmeye katkıda bulunuyor." dedi.
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