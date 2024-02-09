Bolsonaro'nun pasaportuna el konuldu

Bolsonaro'ya da soruşturma kapsamında pasaportunu teslim etmesi için 24 saat süre verildi. Ardından Bolsonaro pasaportunu yetkililere teslim etti.



Brezilya medyasına konuşan Bolsonaro, görevden ayrılmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yetkililer tarafından zulüm görmeye devam ettiğini söyledi.



Operasyon kapsamında 30'dan fazla arama kararı da çıkartıldı.



Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, çok sayıda şüphelinin kamu görevlerinden uzaklaştırılmasını ve 24 saat içinde pasaportlarını teslim etmelerini istedi.



Polis, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı seçim kaybeden Bolsonaro’yu söz konusu başarısız komplo girişimine liderlik etmekle suçluyor.



Bolsonaro operasyonun siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.



Gözaltına alınan politikacıların Ekim 2022'deki seçim yenilgisinin ardından Bolsonaro'yu iktidarda tutmak için komplo kurduklarından şüpheleniliyor.



Çok sayıda Bolsonaro destekçisi seçimlerin usülsüz yapıldığını ve seçimin destekledikleri liderlerinden çalındığını öne sürdü. Polis de gözaltına alınan politikacıları, seçim sistemi hakkında şüpheler yaymakla suçluyor.



Polise göre söz konusu komplo, potansiyel bir darbe için zemin hazırlamak için kurgulandı. Ancak silahlı kuvvetlerin desteğini alamayınca, Bolsonaro destekçileri 8 Ocak 2023'te Kongre'yi, Yüksek Mahkeme'nin bulunduğu binayı ve başkanlık sarayını bastı; orduyu yönetime el koyması için göreve çağırdı.



Kongre'ye yönelik saldırı esnasında ABD'de olan Bolsonaro, Perşembe günü kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.