Boluspor'dan Real Madrid'e...

Real Madrid, 17 yaşındaki Deha Sarıahmet'in akabinde Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.





Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.





Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak.







2003 doğumlu İhsan Efe Çalış (Arka sırada, sol başta), 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor.





Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.