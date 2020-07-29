Samanyolu Haber /Kültür / Ünlü ressamdan duygulandıran bağış! /29 Temmuz 2020 12:07

Ünlü ressamdan duygulandıran bağış!

Sokak sanatçısı Banksy'nin mülteci krizine dikkati çeken yağlı boya tablosu "Akdeniz Manzaraları", Batı Şeria'ya hastane yapılması için 2,2 milyon dolara satıldı.

SHABER3.COM

Sokak sanatçısı Banksy, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim'e bir hastane inşâ edilmesi için Akdeniz Manzarası" isimli yağlı boya tablosunun satılmasını teklif etmişti.

Sokak sanatçısı, normal şartlarda bir deniz manzarasını resmeden eserlere can yelekleri ve can simitleri eklemişti.

"Akdeniz Manzarası" eseri Banksy'nin Beytüllahim'de "Walled Off Hotel" isimli otelde (Duvarlarla Çevrili Otel) sergileniyordu. 

Sloganı, "Dünyanın en kötü manzaralı oteli" olan Walled Off, İsrail ile Filistin'i ayıran duvara bakıyor.

Üç parçalı eserin orijinal olarak en fazla 1,2 milyon dolara satılması beklenirken, "Akdeniz Manzarası" 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Tabloyu alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Açık artırmada Rembrandt, Picasso ve Bridget Riley'e ait eserler de satıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü ressamdan duygulandıran bağış! Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:49