Ünlü ressamdan duygulandıran bağış!

Sokak sanatçısı Banksy, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim'e bir hastane inşâ edilmesi için Akdeniz Manzarası" isimli yağlı boya tablosunun satılmasını teklif etmişti.





Sokak sanatçısı, normal şartlarda bir deniz manzarasını resmeden eserlere can yelekleri ve can simitleri eklemişti.





"Akdeniz Manzarası" eseri Banksy'nin Beytüllahim'de "Walled Off Hotel" isimli otelde (Duvarlarla Çevrili Otel) sergileniyordu.





Sloganı, "Dünyanın en kötü manzaralı oteli" olan Walled Off, İsrail ile Filistin'i ayıran duvara bakıyor.





Üç parçalı eserin orijinal olarak en fazla 1,2 milyon dolara satılması beklenirken, "Akdeniz Manzarası" 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Tabloyu alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.





Açık artırmada Rembrandt, Picasso ve Bridget Riley'e ait eserler de satıldı.