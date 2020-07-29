Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medyaya ilk kilit vuruldu /29 Temmuz 2020 11:20

Sosyal medyaya ilk kilit vuruldu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hazırladığı ve "sosyal medyaya ilk kilit" diye eleştirilen kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medya yasaklarına imza atan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirdiği kanun teklifi hükûmete geniş yetkiler tanıyor.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile Twitter, Facebook, Instagram ve Netflix gibi şirketler hükûmetin taleplerine cevap vermezse ağır para cezaları ile karşı karşıya gelecek. 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a göre "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

PARA CEZALARI E-POSTA İLE TEBLİĞ EDİLEBİLECEK

Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses ve konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" diye tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

İHLAL BAŞINA 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. 

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

"TRAFİK BİLGİSİ" TANIMINA "PORT BİLGİSİ" DE İLAVE EDİLDİ

Görüşmelerde, AKP ve MHP'nin ortak önergesiyle, teklife, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren "trafik bilgisi" tanımına "port bilgisi"nin de eklenmesine dair hüküm ihdas edildi.

Söz konusu önergeyle, aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal medyaya ilk kilit vuruldu Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:51