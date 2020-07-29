Sosyal medyaya ilk kilit vuruldu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirdiği kanun teklifi hükûmete geniş yetkiler tanıyor.





Kanunun yürürlüğe girmesi ile Twitter, Facebook, Instagram ve Netflix gibi şirketler hükûmetin taleplerine cevap vermezse ağır para cezaları ile karşı karşıya gelecek.





İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a göre "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.







PARA CEZALARI E-POSTA İLE TEBLİĞ EDİLEBİLECEK





Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses ve konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" diye tanımlanacak.







İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.





Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.





İHLAL BAŞINA 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI





Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak.





Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.





"TRAFİK BİLGİSİ" TANIMINA "PORT BİLGİSİ" DE İLAVE EDİLDİ





Görüşmelerde, AKP ve MHP'nin ortak önergesiyle, teklife, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren "trafik bilgisi" tanımına "port bilgisi"nin de eklenmesine dair hüküm ihdas edildi.





Söz konusu önergeyle, aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.