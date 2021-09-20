Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson'dan Jeff Bezos'a çağrı /20 Eylül 2021 19:29

Boris Johnson'dan Jeff Bezos'a çağrı

Boris Johnson, New York'ta dünyanın en zengin adamıyla yüz yüze görüşerek ve Jeff Bezos'a daha fazla İngiltere vergisi ödemesini söyleyecek. Johnson, milyarderin Amazon'un kötü şöhrete sahip vergi ödemeleriyle mücadele etmesini ve çalışanların zorlu çalışma koşullarını ele almasını istiyor.

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Dünya liderleri, iklim değişikliği hakkında konuşmak için toplanıyor. Ancak Boris Johnson’ın gündeminde sadece iklim değişikliği yok. Başbakan, Jeff Bezos ile sohbet etmek için ayrıca zaman ayırıyor.

Johnson pazar gecesi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek için New York’un JFK havaalanına indi. The Sun’ın haberine göre; ABD’ye yapılan uçuş sırasında Johnson, Amazon’un düşük vergi ödemeleri konusunda tepkiliydi. Johnson’ın resmi sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekonominin dijitalleşmesinin yol açtığı vergi sorunlarına karşı uluslararası bir çözümün savunucusu olduk. Başbakanın da bu önemli konuyu gündeme getirmesini bekleyebilirsiniz. ”

Amazon da dahil olmak üzere internet devleri, Birleşik Krallık’ta düşük düzeyde vergi ödedikleri için uzun süredir eleştiriliyor. ABD firmasının buradaki satışları, ülkenin önde gelen markaları Next’tin beş ve Marks ve Spencer’ın ise iki katı.

Amazon’un İngiltere’de adil bir vergi payı ödemesi ve işçi haklarını iyileştirmesi için Bezos’a itiraz edip etmeyeceği sorulduğunda Johnson, “Evet, kesinlikle” yanıtını verdi.

Amazon, çalışanlarına tuvalet molasına çıkmalarına bile izin vermeyen çalışma koşulları ve ödediği vergilerle defalarca sert eleştiri oklarının hedefi oldu.
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