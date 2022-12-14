Samanyolu Haber /Dünya / Bosna Hersek’e AB üyelik yolu açıldı /14 Aralık 2022 01:23

Bosna Hersek’e AB üyelik yolu açıldı

AB Konseyi Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesini tavsiye etti.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Bosna Hersek’e “aday ülke” statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Karar, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının Brüksel’deki toplantısı sürerken açıklandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bir dönüm noktasına daha ulaştık. AB yolu açık! 14 temel önceliğin vatandaşların yararına gerçekleştirileceğine dair büyük umut ve beklentilerimiz var” açıklamasını yaptı.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin, 15 Aralık’ta düzenlenecek AB Zirvesi’nde kararı onaylaması bekleniyor. AB Konseyi, 23 Haziran’da Bosna Hersek’e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti. Varhelyi de 12 Ekim’de Avrupa Parlamentosunda yaptığı, Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, “potansiyel aday” ülke durumundaki Bosna Hersek’e “aday ülke” statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu duyurmuştu.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB’ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bosna Hersek’e AB üyelik yolu açıldı Sonraki Haber >>

Peru'da protestolar büyüyor!

Peru'da protestolar büyüyor!

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:36:20