Samanyolu Haber /Gündem / İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi /14 Aralık 2022 01:13

İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi

Tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi" dedi.

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 14 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. İlaç fiyatını belirleyen euro değeri yüzde 36,77 artırıldı. Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi" dedi.

Eklenen geçici maddede, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir euro değerinin, Aralık 2022 itibariyle yüzde 36,77 artırıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.

Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin” açıklamasını yaptı.
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