Samanyolu Haber /Gündem / Bosna Hersek'te veliler Fatih öğretmene sahip çıktılar /11 Aralık 2019 01:51

Bosna Hersek'te veliler Fatih öğretmene sahip çıktılar

Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde, Richmond Koleji çalışanları ve veliler, ülkeden çıkarılmak istenen okul müdürü Fatih Keskin için yürüyüş yaptı.

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Fatih öğretmenin meslektaşları ve velilerden oluşan grup, okul önünden hareket ederek Bihaç meydanına kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalık, ellerindeki pankartlarla bir haftadır gözlem altında tutulan Fatih Keskin’in salıverilmesini talep etti.

Taşınan pankartlarda, ‘Öncelik, Bosna Hersek’in egemenliği’, ‘Dünyada eğitimli insandan daha güçlüsü yok’, ‘Keskin Bosna’da eğitim için çok şey yaptı’, ‘Öğretmensiz ülke karanlıktır’ mesajları verildi, Güvenlik Bakanı Dragan Mektiç’ten sorulara cevap istendi.



Yapılan konuşmalarda Hersek makamlarından, Fatih öğretmenin uğradığı muamelenin yasal dayanağı sorgulandı. Veliler ve meslektaşları, 14 yıldır bu ülkede çalışan Fatih Keskin’in, çocukların eğitilmesinden başka bir işi olmadığını dile getirdi.

Geçen salı günü Bihaç yabancılar şubesine çağrılan Fatih Keskin’e, sahip olduğu daimi oturumun iptal edildiği söylenmiş ve ülkeden çıkarılmak üzere başkent Saraybosna’ya götürülmüştü. Keskin, halen göçmen merkezinde gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan, Fatih Keskin’in avukatı, kararı yargıya taşıdı. Acil koduyla konuyu gündeme alan mahkemenin, perşembe gününe duruşma tarihi verdiği öğrenildi.
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