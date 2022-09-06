Samanyolu Haber /Gündem / Bosna'ya yolculukta yeni dönem /06 Eylül 2022 16:33

Bosna'ya yolculukta yeni dönem

Türkiye ile Bosna arasındaki yolculuklarda yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında karşılıklı olarak ve sadece kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan "2 ülke vatandaşları kimlik kartı ile seyahat edecek" dedi.

Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'te bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız" dedi.



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