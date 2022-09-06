Bosna'ya yolculukta yeni dönem

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan "2 ülke vatandaşları kimlik kartı ile seyahat edecek" dedi.







Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'te bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız" dedi.













