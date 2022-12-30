Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti /30 Aralık 2022 23:01

Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti

Daha önce seçimleri kaybettiği takdirde yargılanacağını ifade eden Bolsonaro, yeni hükümetin göreve başlamasına iki gün kala ülkeyi terk etti.

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Brezilya'da seçimleri kaybeden ve görev süresinin önümüzdeki gün sona ermesi beklenen mevcut Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkeyi terk etti.

Bolsonaro'nun uçağı başkent Brasília'dan kalkış yaparken ABD'nin Florida eyaletine doğru yola çıktığı görüldü. Uçuş takip platformlarına göre Brezilya Hava Kuvvetlerine ait BRS1 kodlu uçağın 8 saat sonunda Orlando kentine inmesi bekleniyor.

Jair Bolsonaro'nun avukatlarının tavsiyesi üzerine ABD'ye doğru yola çıktığı belirtiliyor.

Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmişti. Bolsonaro daha öncesinde seçimleri kaybetmesi durumunda yargılanacağını ifade ederken, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" demişti.

Bolsonaro'nun Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago tatil beldesinde konaklayacağı iddia ediliyor.

Bolsonaro, yola çıkmadan önce medyadan destekçilerine veda etti.

Bolsonaro, resmi törenle cumhurbaşkanlık kuşağını, Luiz Inácio Lula da Silva'ya devretmeyecek.

Aşırı sağcı Bolsonaro'nun ülke dışında en az bir ay geçirmesi bekleniyor. Hükümet, Bolsonaro'ya kimin eşlik edeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
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