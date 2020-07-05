Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni kayıtlar ortaya çıktı

Efsanevi NBA oyuncusu Kobe Bryant’ın öldüğü helikopter kazasıyla ilgili ses kayıtları ve mesajlaşmalar ortaya çıktı. Bryant’ın eli Vanessa Bryant’ın helikopter şirketi Island Express’e açtığı dava için mahkemeye sunulan 1700 sayfalık belgelerde, Bryant’ın çalışanları, havalimanı yetkilileri ve pilot Ara Zobayan arasındaki yazışma ve mesajlaşmalar görülüyor. Los Angeles Times gazetesinin yayımladığı görüşmeler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair somut bir resim ortaya koyuyor.







26 Ocak günü meydana gelen helikopter kazasında, Los Angeles Lakers takımında oynadığı dönemde efsaneleşen Kobe Bryant, kızı Gianna, Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan ölmüştü.





Los Angeles Times’ın yayımladığı belgelere göre, pilot dahil dokuz kişiyi taşıyan Sikorsky S-76B tipi helikopter Santa Ana’daki John Wayne Havalimanı’ndan saat 9.06’da havalandı. Helikopter, Bryant ve kızının yanı sıra altı kişiyi daha bir basketbol maçını izlemeye götürüyordu. Helikopter, Camarillo Havalimanı’na inecekti.







Aynı grup sadece bir gün önce aynı uçuşu yapmış, Zobayan Bryant’ı bu rotada geçtiğimiz yıl en az 10 defa taşımıştı. Bryant’ın çalışanları da, bu uçuşlar sırasında kendi aralarında organize olmak için mesajlaşıyordu.





Saat 9.33’te, Bryant’ı Camarillo Havalimanı’nda bekleyen şoförlerinden biri, “Burada biraz yağmur yağmaya başladı” mesajını attı.





‘İNDİLER Mİ?’





Saat 9.48’deyse, bir diğer çalışan “İndiler mi?” diye yazdı. Zira helikopterin planlanan iniş saati üç dakika gecikmişti… Şoför ise “Henüz değil” yanıtını verdi.





Ve 13 dakika boyunca bir sessizlik yaşandı; kimse bir şey yazmazken ekip arasında endişe artıyordu.





‘İYİ MİSİNİZ?’ SORUSUNA YANIT GELMEDİ…





Saat 10.02’de, bir çalışan “İyi misiniz?” diye sordu. Fakat pilottan yanıt gelmedi… Helikopter, Calabasas’ta sisin kapattığı bir tepeye 296 kilometre hızla çarparak düşmüştü…





‘HAVA DURUMUNU KONTROL EDECEĞİM’





Los Angeles Times, mahkemeye sunulan kayıtların kazadan kimin sorumlu olduğuna dair net bir sonuca işaret etmediğini vurguladı. Habere göre, Bryant’ın ekibi bir önceki gece hava durumundan endişelenerek pilota danışmış, Zobayan da “Şimdi baktım ve yarının en iyi gün olduğu söylenemez. Ama bugün kadar kötü değil” demişti.





Gazetenin haberine göre, ilk olarak saat 9.45’te planlanan kalkış, Bryant’ın bir başka takımın daha maçını izlemek istemesi üzerine saat 9.00’a çekilmişti. Pilot ise hava durumunu sabah erken saatte kontrol edeceğini söylemişti.





‘PİLOTLA ARKADAŞ GİBİYDİ’





Soruşturmada, Bryant’ın eşinin hava durumunu kontrol etmemekle suçladığı Island Express şirketinin geçtiğimiz yıl kötü hava koşulları nedeniyle 150 uçuşu iptal ettiği de ortaya çıktı. Belgelerde, pilot Zobayan’ın kız arkadaşı Tess Davidson’ın ifadeleri de yer aldı. Buna göre Davidson, sevgilisinin hiçbir zaman kötü hava koşullarına rağmen baskı sonucunda uçmayacağını söyledi. Bryant’ın kendisinin de geçmişte birçok kez hava durumu nedeniyle helikopter kullanamadığı belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerde, Bryant’ın pilot Zobayan’la çok sık uçtuğu, ikilinin artık arkadaş olduğu ve ünlü basketbolcunun ailesini taşıması konusunda Zobayan’a çok güvendiğine dair tanıklıklar da yer aldı.