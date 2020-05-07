Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Eşinin 3 yıldır sadece kişi ifadeleriyle tutuklu olduğunu belirten Civelek, eşinin 13 Mayıs’ta mahkemesi olduğunu artık tutuksuz yargılanmasını istedi. Civelek ailesi ve diğer tutuklu ve hükümlüler için de Twitter’da ‘CivelekAilesi NeOlacak’ başlığı ile bir kampanya başlatıldı.







Yayınladığı videoda Hatice Civelek, “‘Ben Enes Evren Civelek’in eşi Hatice Civelek. Eşim 3 yıldır sadece kişi ifadeleriyle tutuklu. Evlatlarını, annesini, kayınpederini kaybetti. Psikolojik rahatsızlıklarının yanında şeker, kolesterol ve tansiyon gibi ağır hastalıkları da var. Koronavirüs nedeniyle insanlar hem endişeli hem de hastalığın kendisine bulaşıp kaybetme riski taşıyorlar. Bir an önce eşimle birlikte binlerce tutuklunun, hükümlünün cezaevlerinde çıkartılmasını istiyorum. İnfaz erteleyin, tutuksuz yargılayın. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın.” ifadelerini kullandı.





İKİ KIZI, ANNESİ VE KAYINPEDERİ KAZADA VEFAT ETMİŞTİ

7 Aralık 2018 Cuma günü Keskin Cezaevi’nin açık görüş günü için Evren Civelek’in ziyaretine gelen ve aracı kullanan kayınpederi Emin Balıkçı (55), yolculardan annesi Havva Civelek (58) ve iki kızı Betül (3) ile Naime (8) trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Enes Evren Civelek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla 25 yıl altı ay hapis cezası almıştı.