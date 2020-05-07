Samanyolu Haber /Gündem / Bu açıklamalar Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü /07 Mayıs 2020 10:03

Bu açıklamalar Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Eşi Enes Evren Civelek’i cezaevinde ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kızını, babasını ve kayınvalidesini kaybeden Hatice Civelek sosyal medya hesabında seslendi.

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Eşinin 3 yıldır sadece kişi ifadeleriyle tutuklu olduğunu belirten Civelek, eşinin 13 Mayıs’ta mahkemesi olduğunu artık tutuksuz yargılanmasını istedi. Civelek ailesi ve diğer tutuklu ve hükümlüler için de Twitter’da ‘CivelekAilesi NeOlacak’ başlığı ile bir kampanya başlatıldı.
 
Yayınladığı videoda Hatice Civelek, “‘Ben Enes Evren Civelek’in eşi Hatice Civelek. Eşim 3 yıldır sadece kişi ifadeleriyle tutuklu. Evlatlarını, annesini, kayınpederini kaybetti. Psikolojik rahatsızlıklarının yanında şeker, kolesterol ve tansiyon gibi ağır hastalıkları da var. Koronavirüs nedeniyle insanlar hem endişeli hem de hastalığın kendisine bulaşıp kaybetme riski taşıyorlar. Bir an önce eşimle birlikte binlerce tutuklunun, hükümlünün cezaevlerinde çıkartılmasını istiyorum. İnfaz erteleyin, tutuksuz yargılayın. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın.” ifadelerini kullandı.

İKİ KIZI, ANNESİ VE KAYINPEDERİ KAZADA VEFAT ETMİŞTİ
7 Aralık 2018 Cuma günü Keskin Cezaevi’nin açık görüş günü için Evren Civelek’in ziyaretine gelen ve aracı kullanan kayınpederi Emin Balıkçı (55), yolculardan annesi Havva Civelek  (58) ve iki kızı Betül (3) ile Naime (8) trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Enes Evren Civelek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla 25 yıl altı ay hapis cezası almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu açıklamalar Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü Sonraki Haber >>

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:13