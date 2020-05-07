Samanyolu Haber /Gündem / Londra'dan para bulamayınca algıya oynamaya başladılar /07 Mayıs 2020 10:08

Londra'dan para bulamayınca algıya oynamaya başladılar

Dünyadan sıcak para bulamayan Hükümet iç kamuoyuna algı operasyonuna başladı

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  telekonferans yöntemiyle Londra'daki  uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.  Türkiye'nin acil para ihtiyacı için Uluslararası yatırımcıları ikna etmeye çalışan Bakan Albayrak , toplantıda G20, Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler ve ticaret açığının büyük olduğu ülkelerin bulunduğu birden fazla ülke ile ikili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 

Türkiye'nin ekonomisinin iyi gittiğini yatırımcılara anlatan Bakan Albayrak  Merkez Bankası'nın rezervinin yeterli olduğunu iddia etti. Bakan IMF ile  anlaşmanın olmayacağının altını özellikle çizdi. 


Ancak yatırımcılardan somut bir sonuç çıkmaması , para bulmak için Swap anlaşması için Bakan Albayrak'ın "Görüşmelerin devam ediyor olması nedeniyle anlaşmalar sonuçlanmadan üzerinde yorum yapmayı doğru bulmuyoruz." ifadesi piyasalardan tapki geldi. 


Dolar kurunun 7.20'yi geçmesi ile Yandaş havuz medyası da algı opresyonuna başladı. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere yandaş medya , Bakan Albayrak'ın toplantı yaptığı yabancı yatırımcılar için saatler sonra  'Türk lirasına saldırı' yapmakla suçladılar. 

Dünyanın dört bir yanında sıcak para arayan hükümet dış dünyaya derdini anlatamayınca İç kamuoyuna oynamaya başladı. Doların yükselmesini yurt dışından saldırının sebep olmuş gibi sunan Hükümet Medyası 'Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor.' haberleri yapıyor 
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