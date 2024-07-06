Samanyolu Haber /Gündem / Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor /06 Temmuz 2024 19:21

Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

AFAD, Samsun, Ordu ve Giresun illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

VATANDAŞLAR SMS İLE UYARILDI

Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun'daki tüm vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda SMS ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* "AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü, olası olumsuz durumlara karşı koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye intikal etmiştir.

* Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili Afet Grupları bilgilendirilmiş, yeterli sayıda personel ve aracın hazır bulundurulması talep edilmiştir.

* Olası olumsuz hava koşullarına karşı iş makineleri afet duyarlılığı yüksek olan bölgelerde ve bu bölgelerin yakınlarında konuşlandırılmıştır.

* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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