Çarpıcı iddia: Demokratların ittifakı, First Lady'lerin savaşıyla çatırdadı

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la canlı yayın tartışmasında konuşmakta zorlanması sonrası "yarıştan çekil" baskısına maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, iddialara göre Obama Ailesi'nin desteğini de kaybetmeye başladı.



İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden'ın eşi Jill Biden ve eski First Lady Michelle Obama arasında son dönemde bir soğuk savaş yaşanıyor. Eşini başkanlık yarışında tutmak için büyük mücadele veren Jill Biden'ın, Michelle Obama'yla arasının gergin olduğu iddiasını ilk olarak Axios sitesi ortaya attı.



Habere göre, Biden'ın 2017'ye kadar yardımcılığını yaptığı eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle, Bidenların eski gelinleri Kathleen Buhle'ye davranışından rahatsız oldu.



Biden çiftinin skandallarıyla gündemden düşmeyen oğulları Hunter Biden, üç çocuğunun annesi Kathleen Buhle ile 1993'te evlenmiş ve 2017'de boşanmıştı.



Telegraph'ın haberinde de Michelle Obama'nın, Biden Ailesi'nin Buhle'yi dışlamasından ve Hunter Biden'ın evlilik dışı doğan 5 yaşındaki kızını uzun süre kabul etmemesinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de Biden'ın seçim kampanyasından uzak durduğu belirtildi.



BIDENLARIN ESKİ GELİNİYLE ARKADAŞ OLDU



Demokrat Parti'de çok popüler olan, hatta adı olası başkan adayları arasında bile geçen eski First Lady'nin, daha önce Biden'ın seçim kampanyalarına destek veren Barack Obama'ya eşlik etmemesi dikkat çekmişti.



Michelle Obama'nın, Hunter Biden'dan boşandıktan sonra kadın liderliğini destekleyen bir kulüp kuran Buhle'yle son dönemde yakın ilişkiler kurduğu, çocuklarının aynı okula gittiği de haberlere yansıdı.



Kathleen Buhle, eski eşi Hunter Biden'ın uyuşturucu davasında ifade vermişti.



'BIDEN'IN GAFLARI OBAMA'YI SİNİRLENDİRİYOR'



Joe Biden, 2008'de ABD başkanlığına aday olmuş ancak Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde Barack Obama'nın gerisinde kalmıştı. Başkan seçilen Obama, eski rakibi Biden'ı Başkan Yardımcısı yapmıştı.



Obama-Biden yönetiminde iki aile arasında büyük dostluk kurulduğunu Michelle Obama da anı kitabında anlatmıştı.



Telegraph, Barack Obama'nın 2016'da Biden'a karşı başkanlık yarışında Hillary Clinton'ı desteklemesi nedeniyle aileler arasına soğukluk girdiğini yazdı. Gazeteye konuşan siyasi stratejist Matthew Klink, "Joe Biden bir gaf makinesi ve bunlar Barack Obama için sinir bozucu" dedi.