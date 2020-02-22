Samanyolu Haber /Politika / Bu sefer Gül sert çıktı! /22 Şubat 2020 20:50

Bu sefer Gül sert çıktı!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesine verdiği mülakatta Gezi protestolarına dair sözlerinin belli çevrelerce kasten çarpıtıldığını belirterek, "Bunu çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." dedi.

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2013 yılının mayıs-haziran aylarında İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı başlatılan eylemlerle gurur duyduğunu belirtmişti.  

Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın iki ismi ima ederek beyanlarının kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN GÜL'E AĞIR SÖZLER

Karar gazetesine mülakat veren Gül, "Gezi protestolarına dair sözlerim belli çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum." dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a destek verdiğini belirterek, "Siyasi İslâm dünyada da Türkiye'de de bitti." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gül'ün Karar gazetesinde yayımlanan mülakatının akabinde, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, içime hançer gibi saplanmıştır." demişti.

Gül, şahsi Twitter hesabında Karar gazetesinde yayımlanan mülakatının Gezi'ye dair soruları cevaplandırdığı bölümü ilave etti.

ERDOĞAN'IN SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN DA GÜL'Ü HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gül'ün "Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum." sözleri hakkında, "Sayın Gül gurur duyabilir, kendi değerlendirmesidir. Görevdeyken de birtakım değerlendirmeler, farklı düşünceleri vardı. Bir bütün olarak okuduğunuzda Türkiye'nin o dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini akıldan çıkarmayalım." ifadelerini kullanmıştı.
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