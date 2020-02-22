HDP'de eş başkanlık sürprizi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Büyük Kongresi yarın toplanıyor. Kongrede eş başkanlardan birinin değişeceği belirtildi.





HDP Mutabakat Komisyonu, mevcut eş başkan Sezai Temelli yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın aday gösterilmesinin kararlaştırdığı öğrenildi.





Pervin Buldan ise bir dönem daha eş başkanlık görevini sürdürecek.





Kongrede parti yönetiminin yanı sıra, yeni döneme ilişkin politika hedefleri de belirlenecek.





EŞ BAŞKANLIK SÜRPRİZİ





Kulislerde son ana kadar HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yeniden aday gösterileceği belirtiliyordu.





Gerek parti meclisinde (PM) gerekse eş başkanlık konusunda son karar verici merci olan HDP Mutabakat Komisyonu'nda yapılan değerlendirmelerin akabinde Mithat Sancar'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.





Bu çerçevede Buldan ve Sancar'ın eş başkan adayı gösterilmesi bekleniyor.





HDP tüzüğüne göre iki dönem üst üste görev yapanlar yeniden aday olamayacağı için PM'deki en az 25 isim liste dışında kalacak.





ÜÇ PARTİYE DAVETİYE GÖNDERİLMEDİ





HDP yönetimi kongreye, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumu davet etti.





HDP'yi kongrelerine davet etmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) davet edilmezken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Gelecek Partisi davetli listesinde yer aldı.





Kongrede eş başkanlar dışında konuşmak isteyen davetlilere de söz verilecek.