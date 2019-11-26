Samanyolu Haber /Politika / HDP'den yeni erken seçim çağrısı /26 Kasım 2019 21:32

HDP'den yeni erken seçim çağrısı

Daha önce erken seçim çağrısında bulunan HDP'den yeni bir çağrı daha yapıldı. Yeni erken seçim çağrısını HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli dillendirdi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim taleplerini yineledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında erken seçim talebinde bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre kayyım atamalarında suçlamaların belediye icraatlarından oluşmadığını söyleyen Temelli, "AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir ve sürekli olarak bu düşmanlığı büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bizim açıklamamızdan sonra İçişleri Bakanı, 'neden çekilmediler' diyor. Beklentiye bak, hevesi kursağında kalmış. Kayyım rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz" derken, "Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.
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