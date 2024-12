Bu ürünlere dikkat! Piyasaya arzları yasaklandı, tek tek toplatılacaklar

RENKLİ KİRPİ OYUNCAK TIRTIL





CARIOCA TEMPERA MAVI SULU BOYA

Güvensizlik Nedeni: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kısım -3 ''Toksik Ağır Metaller'' bakımından mavi renk boyanın testten geçemediği görülmüştür.





Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık listeye 10 yeni ürün daha ekledi. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...Güvensizlik Nedeni: Numune üzerinde bulunan anten figürlü kısım 9.1 n, turuncu ayak figürlü kısım ise 15.8n da koparak küçük parça oluşturmuştur.Güvensizlik Nedeni: Ürün, toksik ağır metaller (alüminyum, bor) kısmından “F: kalır” sonuç almıştır. yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/sucul ortama toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.Güvensizlik Nedeni: Ts en 71-1 kısım 5.1. ve 7.1. ile ekoloji testleri-fitalat yönünden kalır sonuç almıştır.Güvensizlik Nedeni: En 1811:2023 standardı kapsamında nikel bakımından testten geçemediği tespit edilmiştir.Güvensizlik Nedeni: Limit değer üzerinde kurşun ve serbest nikel tespit edilmesi