Bu ürünlere dikkat! Piyasaya arzları yasaklandı, tek tek toplatılacaklar

İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...
RENKLİ KİRPİ OYUNCAK TIRTIL
Güvensizlik Nedeni: Numune üzerinde bulunan anten figürlü kısım 9.1 n, turuncu ayak figürlü kısım ise 15.8n da koparak küçük parça oluşturmuştur.
HEROES OYUN JELİ
Güvensizlik Nedeni: Ürün, toksik ağır metaller (alüminyum, bor) kısmından “F: kalır” sonuç almıştır. yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.
LINENS MARKA AEGEAN SUNSET ÇUBUKLU ORTAM KOKUSU
Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.
LINENS MARKA EXOTIC SPICE ODA VE ÇAMAŞIR SPREYİ
Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/sucul ortama toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.
'MAD PARFUMEUR' MARKA PURE NATURAL REED DIFFUSER-DEKORATIF ORTAM KOKUSU
Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.
REPERTOIRE MARKA CERISIER REED DIFFUSER 200 ML.'LIK ÇUBUKLU ODA PARFÜMÜ-KİRAZ ÇİÇEĞİ
Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.
'NOVEL SPECIAL' İBARELİ SIKINCA SES ÇIKARTAN PLASTİK ÖRDEK SETİ OYUNCAK
Güvensizlik Nedeni: Ts en 71-1 kısım 5.1. ve 7.1. ile ekoloji testleri-fitalat yönünden kalır sonuç almıştır.
SHINYTECH AKILLI SAAT KORDONU
Güvensizlik Nedeni: En 1811:2023 standardı kapsamında nikel bakımından testten geçemediği tespit edilmiştir.
CARIOCA TEMPERA MAVI SULU BOYA
Güvensizlik Nedeni: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kısım -3 ''Toksik Ağır Metaller'' bakımından mavi renk boyanın testten geçemediği görülmüştür.
EUROMODA MARKA KÜPE
Güvensizlik Nedeni: Limit değer üzerinde kurşun ve serbest nikel tespit edilmesi