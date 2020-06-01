Bugünden itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor?

Erdoğan, geçen hafta Perşembe günü yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran yani bugün itibarıyla son verileceğini açıkladı. Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağında üst yaşın 18'e çekildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgede, 14 büyükşehir Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü de restoran, cafe, park, yüzme havuzu ve spor salonu gibi mekanların yeniden faaliyete geçmelerine ilişkin bir genelge daha yayımladı. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren restoran, cafe, kıraathane ve lokanta gibi mekanlar saat 22.00'ye kadar faaliyet gösterecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

Erdoğan, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Hükümet, 30 Nisan'da aldığı kararla 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının çokça görüldüğü Zonguldak'a giriş-çıkışları yasaklamıştı.

Daha sonra bu kısıtlamalar bazı şehirler için kaldırıldı ancak büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak için bu kısıtlamalar devam ediyor.





Erdoğan, "Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" dedi.









Restoran, kafe ve pastaneler yeniden açılıyor





Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına göre, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı mekanların da 1 Haziran'dan itibaren açılması bekleniyor.





Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi ve kaplıcalar, belli kurallara tabi olarak günün belli saatlerinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.





Eğlence mekanları ve nargile cafeler ise kapsam dışı tutuldu. Bu mekanlar kapalı kalmaya devam edecek.





İçişleri Bakanlığı, Cumartesi yayımladığı genelgeyle 1 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçmesi öngörülen restoran, cafe, pastane gibi işletmelerin saat 22.00'ye kadar açık olacağını belirtti.





Genelgede lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA, sauna, kaplıca, hamam ve yüzme havuzu gibi mekanların "belirlenen kurallar dahilinde" saat 22.00'ye kadar hizmet verecekleri belirtildi. Spor merkezleri ve tesisleri de saat 00.00'a kadar açık kalabilecek.





Genelgede, park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere de belirlenen kuralların yanı sıra "mesafe şartlarına uyularak" 1 Haziran'da başlanacağı vurgulandı.





Erdoğan ayrıca, "Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır" dedi.





Kreş, gündüz bakım evleri, sürücü kursları, kütüphaneler, gençlik merkezleri de Haziran ayı içerisinde açılacak diğer mekanlar arasında yer alıyor.





Deniz turizmi ve taşımacılığına yönelik sınırlamalar da yine belli kurallar çerçevesinde kaldırılacak.









Sokağa çıkma yasağı 20'den 18 yaşa indi, 65 yaş üstü için devam





Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulanan yaş gruplarında 20 yaşın 18'e çekildiğini, 65 yaş üstü için ise bir süre daha devam edeceğini söyledi.





Erdoğan, "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek... 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak" dedi.





Yaş gruplarıyla ilgili getirilen bir diğer istisna da 65 yaş üstünü ilgilendiyor.





Buna göre, 65 yaş üstü işletme sahiplerinin maske, mesafe ve temizlik şartlarına uymaları koşuluyla işlerinin başında bulunmalarına izin verilecek.





Kamu personeli işbaşı yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle idari izne çıkartılan ya da esnek çalışma sistemine geçen kamu personelinin de 1 Haziran'dan itibaren normal mesaisine geri dönmesi kararlaştırıldı.





Erdoğan, "İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak" dedi.





Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlamam kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin sağlık durumlarının takibinin ise çalıştıkları kurumlar tarafından yapılması öngörülüyor