Bulgaristan da Euro'ya geçiyor: Tarih belli oldu!

Bulgaristan 2025'te euroya geçmeye hazırlanıyor.Bulgaristan Parlamentosu, şubatta kabul ettiği Merkez Bankası Kanunu'nda, ülkenin para biriminde levadan euroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemişti.







2025 ÇOK MÜMKÜN

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, konuya ilişkin tarih vererek açıklama yaptı. "Tarih konusunda kesin bir şey söyleyemem, bence önemli olan 2025 yılında Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'nde yer alması ve bu gerçekçi bir hedef" dedi.





Ülke için euroya geçişinin 'esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu' bildiğini belirten Georgieva, "Bu yolla Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücünü artırabilir, ticaret ve finans alanındaki işlem maliyetlerini azaltabilir, ekonominin bazı sektörleri için Bulgaristan'ın cazibesini arttırabilir ve ülkeye yatırım akışını daha cazip hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.





Bulgaristan'ın, Euro Bölgesi'ne geçmek üzere elinden geleni yaptığına işaret etti. Georgieva, gelecek yıl içinde kesinlikle para birimine geçiş yapılabileceğin, bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,7 civarında olmasını, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'ün altına düşmesini beklediğini söyledi.

