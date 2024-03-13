Samanyolu Haber /Dünya / Senatörlerden Biden'a İsrail mektubu: 'Silah göndermeyi durdurun!' /13 Mart 2024 18:15

Senatörlerden Biden'a İsrail mektubu: 'Silah göndermeyi durdurun!'

ABD Temsilciler Meclisi’nden 8 senatör, ABD Başkanı Joe Biden’e İsrail’e yapılan silah yardımlarının durdurulması için bir mektup gönderdi. Silah tedarikinin tamamen durdurulması istenen mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bununla ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

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ABD’de, Vermont Senatörü Bernie Sanders ile birlikte 8 senatör, Joe Biden’a bir mektup göndererek İsrail’e silah tedarik etmeyi durdurmasını istedi.

ABD Senatosundan Sanders’ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, Biden’a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi. Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze’ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bununla ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

ABD’nin üçüncü ülkelere silah satışında “insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez” şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, İsrail’e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükumetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Amerikalı senatörler, mektupta, “Federal yasalar net; Gazze’deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu’nun ABD’nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.
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