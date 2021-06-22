Burak Elmas ve yönetimi mazbatasını aldı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu, mazbatalarını aldı.





Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen törende, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerine mazbataları takdim edildi.





Genel kurul divan başkanı İrfan Aktar, törende ilk olarak Başkan Elmas'a mazbatasını verdi. Daha sonra yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.





Mazbata töreni sonrası kulüp televizyonununa açıklama yapan başkan Burak Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden herkese geri dönmek fırsatı olmadı. Hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü planlarını yapmaya başladık. Artık resmen göreve başladık. Kıymetli katkılarıyla bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Ama seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacağız" dedi.





Ekibinin uzun süredir çok emek verdiğini vurgulayan Burak Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Ekibimiz plan ve projeleri uygulamak için sabırsızız. Bir an önce işe koyulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.





İrfan Aktar ise törende yaptığı konuşmada, "Galatasaray Kulübü ve Türk sporu için hayırlı çalışmalar diliyorum. En iyi hizmeti vereceğinizden eminiz. Genç bir başkanımız var. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.





Mazbata töreni, fotoğraf çekimiyle son buldu.