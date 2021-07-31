Burası Türkiye! Bir yılda 13 milyon şüpheli, 4 milyon sanık

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'de geçen yıl savcılıklar tarafından yürütülen yaklaşık 8 milyon soruşturmada 13 milyon kişi şüpheli oldu.







352 sayfalık rapor, Türkiye'nin 'adalet tablosu'nu gözler önüne serdi. Mahkemelerde görülen 2 milyon 357 bin davada 1 milyon 541 bin 870 kişi için mahkumiyet kararı çıkarken, 488 bin 116 kişi beraat etti. Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan açılan davalarda 46 bin 783 mahkumiyet kararı verilirken, 18 bin 563 kişi de beraat ettirildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise 2 bin 897 mahkumiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan yürütülen davalarda 23 bin 54 mahkumiyet kararı verildi.





Rapora göre, 2020'de 6 bin 862 hakim, 15 bin 151 savcı olmak üzere yargıda toplam 22 bin 13 hakim ve savcı görev yaptı.





Raporda paylaşılan istatistikler, geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısında artış yaşandığını da ortaya koyuyor. 2018'de savcılıklara 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019'da 176 bin 380 ihbar, 2020'de ise 200 bin 288 ihbar yapıldı. 2020 yılında gelen ihbarların 141 bin 986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622 ihbar ise ciddi görülerek soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74,5'i soruşturmaya değer görülmedi.





Öte yandan, geçen yıl savcılıkların soruşturma dosya sayısı 8 milyon 995 bin 141 oldu. Bu sayının 4 milyon 978 bin 662'si 2019'dan devrilen dosyalar olurken, 4 milyon 16 bin 479'u ise yeni açıldı. 2013'te toplam soruşturma sayısı ise yalnızca 6 milyon 716 bin 800 olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, bu sayı yıllar içinde sürekli artış gösterdi.





Raporda, faili meçhul dosyalardan arındırılmış soruşturma sayısı ise 4 milyon 769 bin 40 olarak kayıtlara geçti. Yani, 2020'deki 4 milyon 226 bin 101 soruşturma dosyası çözülemediği için faili meçhul kaldı. Bu dosyalardan yalnızca 7 bin 238'inin faili bulunurken, 634 bin 438 faili meçhul dosyada takipsizlik kararı verildi. 2013 yılındaki faili meçhul dosya sayısı 3 milyon 385 bin 775'ti.





Cumhuriyet başsavcılıklarındaki soruşturma dosyalarında yer alan 'şüpheli' sayıları 2013-2020 arasında artış gösterdi. 2013'te 9,3 milyon şüpheli varken, 2020'de bu sayı 13 milyona yükseldi.





'Şüpheli' olarak kayıtlara geçenlerin arasında yabancı uyrukluların sayısındaki artış da dikkat çekti. Geçen yıl şüpheli olanların 409 bin 341'ini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. 2013'te bu rakam yalnızca 91 bin 929'du. Yıllar içinde suç işlediği şüphesiyle hakkında soruşturma açılan yabancı uyruklu kişi sayısı arttı.





Geçen yıl yürütülen soruşturmalarda yaklaşık 7 milyon 'suç' soruşturuldu. En çok dava, 'vücut dokunulmazlığına karşı' işlenen suçlardan açıldı. 33 bin 885 kişiye anayasal düzeni ihlal etmekten dava açıldı. Bunun içerisinde terör ve darbe suçları yer aldı. 2020'de suç itibariyle açılan dava sayıları şöyle oldu:





Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: 454.411





Malvarlığına karşı suçlar: 438.350





Hürriyete Karşı Suçlar: 394.456





Şerefe Karşı Suçlar: 349.094





Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: 130.872





Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: 33.885





Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar: 38.340





Türkiye'nin kadına yönelik her türlü şiddete karşı uluslararası anlaşma olan 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından bir başka dikkat çeken de cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmaların sayısı oldu.





Türkiye'de geçen yıl cinsel dokunulmazlığa karşı 112 bin 811 suç işlendiği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Bunların 53 bin 329'una takipsizlik kararı verildi. 38 bin 340 cinsel suça dava açıldı. Cinsel suçlardan açılan davaların türleri ise şöyle oldu:





Çocukların cinsel istismarı: 15.213





Cinsel taciz: 14.126





Reşit olmayanla cinsel ilişki: 861





Cinsel saldırı: 8 bin 140