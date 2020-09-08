Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Kuzu 'nüfuz ticareti' suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor /08 Eylül 2020 10:51

Burhan Kuzu 'nüfuz ticareti' suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor

Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi il ilgili soruşturma kapsamında “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

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İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.


Ünğan'ın şikayeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kuzu’nun savunma yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 3 adamıyla “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”  suçlarından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindaşti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı. Cumhuriyet'in, Zindaşti ile olan ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla belgelediği Burhan Kuzu hakkında başlatılan soruşturma iki önce ay tamamlandı ve Kuzu hakkında, “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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