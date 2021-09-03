Bursa ve Giresun cezaevlerinde korona alarmı

Cezaevlerinden korona vakaları artmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok tutuklu Kovid-19 geçirdi, İnsan Hakları Derneği’nin açıkladığı son rakama göre 17 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





Bold Medya’ya ulaşan mahpus yakınlarının verdiği bilgiye göre, Yenişehir Kadın Kapalı CİK’te dün bir kişi pozitif çıktı, Giresun’da ise yaklaşık iki aydır koronavirüs görülmeye devam ediyor.





“20-30 DİLEKÇE VERDİLER”

Kardeşinin Giresun Espiye L Tipi CİK’te kaldığını söyleyen bir aile yakını, “Yakınlarımıza test yapılmadan 8 tabletlik hap veriliyor. Yaklaşık 2 ay revire çıkarılmıyor. 20-30 kez revir dilekçesi verdiler ama sonuç alamadılar.” dedi.





“6 KEZ KULAĞINDAN AMELİYAT OLDU”

Kardeşinin kulağından 6 kez ameliyat olduğunu vurgulayan aile yakını, “İçeride kulağında iltihap oluştu ama revire çıkamıyor. Korona ile ilgili olarak birçok tutuklunun grip olduğunu, tat ve koku alamadıklarını söylüyor. Biz bir çare arıyoruz. Zor durumdalar. Yetkililerin yardımcı olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.





“EŞİM HASTA, HAFTADA BİRKAÇ KEZ BAYILIYOR, KOĞUŞUNDA KORONA ÇIKTI”

Eşinin 44 aydır Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığını belirten başka bir aile yakını ise “Haftada birkaç kez bayılıyor ve astım. Beyine giden damarda daralma var. Hastaneye götürüldüğü için 2 aydır karantina koğuşunda kalıyor. Dün telefon günümüzdü. Koğuşta 1 kişi pozitif çıkmış. Diğerlerine de test yapılmış. Sağlığından endişeliyiz.” diye konuştu.