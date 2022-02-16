Bütçeye 14.5 milyarlık 'esrarengiz' kaynak

57 milyonluk gizli harcama





Faizden 15 milyar TL'lik kazanç





Sözcü'den Erdoğan Süzer'ingöre, Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi. Geçen yılki açığın aksine fazla veren bu yılki ocak bütçesine gizemli Kurumlar Vergisi damga vurdu. Kurumlar Vergisi tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre 30 kattan fazla artarak 14 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Devasa verginin nereden kaynaklandığı, hangi şirket ya da kurumların ödediği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi açıklamasında da yer almadı. Bakanlık bu konudaki soruları da yanıtsız bıraktı.Bütçede büyük soru işaretlerine yol açan Kurumlar Vergisi, normal şartlarda her yıl nisan ayında beyan ediliyor ve nisan ayı sonuna kadar da Maliye'ye ödeniyor. Bu nedenle 2021 yılında kâr elde eden özel şirketler, Merkez Bankası, kamu bankaları ve KİT'ler de dahil olmak üzere tüm kurumların 2021 yılı vergilerini nisan ayından önce ödemeleri gerekmiyor. Buna rağmen açıklanan ocak ayı bütçesinde yer alan yaklaşık 15 milyar liralık vergiyi kimin ve ne amaçla ödediği büyük merak konusu oldu. SÖZCÜ'nün ulaştığı kaynaklar, Kur Korumalı TL Mevduata geçen bazı şirketlerin Bakanlığın talebi üzerine ek beyanname verip ödeme yapmış olabileceklerini belirtti. Kaynaklar, “Böylesine büyük bir gelirin nasıl oluştuğu halka açıklanmalı. Aksi halde sıra dışı bir işlem olarak bütçe güvenilirliğini zedeleyebilir” dedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde bulunan gizli hizmet ödeneği kaleminde bu yılın ilk ayında 57 milyon 13 bin liralık harcama yapıldı. Geçen yıl aynı ayda yapılan örtülü ödenek harcaması 268 milyon lira, yılın tamamında da 2.7 milyar lira olmuştu. Bütçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılın ilk maaşı da yer aldı. Cumhurbaşkanına ocak ayında bütçeden brüt 101 bin lira maaş ödendi.Bütçenin fazla vermesinde 15 milyar liralık gizemli Kurumlar Vergisi'nin yanı sıra faiz geliri adı altında elde edilen 14 milyar 931 milyon liralık ikinci büyük gelir kalemi de etkili oldu. Bütçe verilerine göre, bu kaynağın 13 milyar 338 milyon lirası borçlanma senedi geçmiş gün faiz ve primli satış geliri kaleminden elde edildi. Geçen yıl ocak ayında bütçeye sadece 2.3 milyar lira faiz geliri girmişti. Bakanlık, geçen yıla göre 6.3 kat artan faiz gelirine ilişkin de kamuoyuna açıklama yapmadı.