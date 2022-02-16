Cezaevine götürülen kadın gazeteciye ahlaksızlık!..

Gazeteci Canan Kaya, "Gazeteci Hülya Kılınç... MİT mensubunun cenazesini kamuoyuna ilk duyuran, haberi bizzat yapan gazeteci. Manisa'da tutuklandı. Yanında ne bir meslektaşı, ne de bir milletvekili var..." eleştirisini yaptı.















T24'üngöre, Libya’da ölen MİT mensubunun cenazesini haber yaparak MİT Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle hapse mahkum edilen gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel İstanbul’da, Hülya Kılınç ise Manisa’da işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine götürüldü.İnfaz yerine ahlak polisiCezası kesinleşen hükümlülerle işlemlerin yapılması için adliyeye getirilip götürüldükleri sırada infaz masasında görevli polislerin çalışması gerekiyor.Ancak Manisa’da “yakalama” ve “teslim etme” için ahlak masasından bir kadın polis görevlendirildi. Görevlendirmenin infaz masasında kadın polis bulunmamasından yapıldığı iddia edildi.Buna karşılık görevlendirilen polis, “Ahlak” yazılı polis yeleğini çıkartmadan Kılınç’la birlikte görüntü verdi. Fuhuşla ilgili dosyalarda görev yapan polislerin giydiği yelekle görüntü veren polisin, yeleğini çıkartmaması, başka bir polis montu giymemesi dikkati çekti.