Samanyolu Haber /Dünya / Buz kütlesi barajı yıktı, 150 kişi öldü /07 Şubat 2021 15:48

Buz kütlesi barajı yıktı, 150 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde, bir buzulun bir barajı yıkıp, büyük bir seli tetiklemesi sonucu 150 dolayında kişinin ölmüş olmasından korkuluyor.

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Uttarakhand eyaletinde barajın yıkılması sonucu büyük sel suyu, bir vadi boyunca aktı. Çevredeki köyler tahliye edildi ancak yetkililer 150 civarında kişinin ölmüş olmasından korkuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, suyun vadide akışı ve büyük bir hasara yol açması görülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, yakındaki bir köyde yaşayan Sanjay Singh Rana Reuters'a yaptığı açıklamada "Çok hızlı geldi, kimseyi uyaracak zaman yoktu" dedi. Onlarca köy tahlye edilirken, içinde insanların mahsur kaldığı bir tünele de ulaşılmaya çalışılıyor.
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