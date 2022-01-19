'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Avukat Levent Mazılıgüney, Gazeteci Gökhan Özbek tarafından YouTube kanalında gerçekleştirilen 23 Derece????????????? programının konuğu oldu. Mazılıgüney, burada yaptığı açıklamada Bylock kullanmanın darbecilikten daha tehlikeli kabul edildiğini kaydetti.





BYLOCK KULLANMAK DARBECİLİKTEN DAHA TEHLİKELİ

Programda, 15 Temmuz sonrasında emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından TSK’daki subayları fişlemek için devreye sokulan ve hiçbir hukuki kritere uymayan ‘Fetömetre’ uygulaması masaya yatırıldı. Mazılıgüney fişleme programının, darbeye katıldığı iddiasıyla kişilere 3 puan, Bylock kullananlara ise 4 puan verdiğini belirterek, “Bu sisteme göre 3 puan toplarsan kesin ihraçsın. Ama Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli suç kabul edildi. Darbeye katılmaktan ben halka ateş etmek anlıyorum. Ama Bylock daha tehlikeli. Hem Bylock hem de ankesör hukuk tarihinin kapkara lekeleri olacak. Ne kadar mağduriyet olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.





AKRABALARINIZDA BYLOCK DA ÇIKARSA TEHLİKENİZ ARTIYOR

Mazılıgüney fişleme programındaki 4. kısmı da gündeme getirerek, “Bu kısım yakınının Bylock kullanması. Bu sisteme göre, 5 tane akrabanızda Bylock çıksa darbeci askerden daha tehlikeli oluyorsunuz” dedi.