Samanyolu Haber /Gündem / 'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi' /19 Ocak 2022 11:47

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Avukat Levent Mazılıgüney, Erdoğan Rejimi’nin Gülen Hareketi’ni yok etmek için 15 Temmuz’u bahane ettiğini belirtti. Mazılıgüney, mahkemeler tarafından Bylock kullanmanın darbecilikten daha tehlikeli kabul edildiğinin altını çizdi.

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Avukat Levent Mazılıgüney, Gazeteci Gökhan Özbek tarafından YouTube kanalında gerçekleştirilen 23 Derece????????????? programının konuğu oldu. Mazılıgüney, burada yaptığı açıklamada Bylock kullanmanın darbecilikten daha tehlikeli kabul edildiğini kaydetti.

BYLOCK KULLANMAK DARBECİLİKTEN DAHA TEHLİKELİ
Programda, 15 Temmuz sonrasında emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından TSK’daki subayları fişlemek için devreye sokulan ve hiçbir hukuki kritere uymayan ‘Fetömetre’ uygulaması masaya yatırıldı. Mazılıgüney fişleme programının, darbeye katıldığı iddiasıyla kişilere 3 puan, Bylock kullananlara ise 4 puan verdiğini belirterek, “Bu sisteme göre 3 puan toplarsan kesin ihraçsın. Ama Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli suç kabul edildi. Darbeye katılmaktan ben halka ateş etmek anlıyorum. Ama Bylock daha tehlikeli. Hem Bylock hem de ankesör hukuk tarihinin kapkara lekeleri olacak. Ne kadar mağduriyet olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

AKRABALARINIZDA BYLOCK DA ÇIKARSA TEHLİKENİZ ARTIYOR
Mazılıgüney fişleme programındaki 4. kısmı da gündeme getirerek, “Bu kısım yakınının Bylock kullanması. Bu sisteme göre, 5 tane akrabanızda Bylock çıksa darbeci askerden daha tehlikeli oluyorsunuz” dedi.
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'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

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