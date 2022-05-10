Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının hedefinde askerler vardı: 28 kişiye gözaltı kararı /10 Mayıs 2022 14:53

Cadı avının hedefinde askerler vardı: 28 kişiye gözaltı kararı

2010-2014 yılları arasında çeşitli askeri okul sınavlarını, soruları önceden alarak kazanmakla suçlanan ihraç askerler ile mülakat sınavı heyeti başkanları ve üyelerinin de aralarında olduğu 28 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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Ankara’da 2012 Jandarma Astsubaylık, 2014 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2014 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavlarında usulsüzlük  iddiasıyla 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı’nda (JANA) yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların dağıttıkları iddiasıyla 5 kişi; 2015 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında mülakat heyeti üyelerinden 6 kişi, 2014 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakat aşamasında mülakat heyeti üyelerinden 1 kişi, 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında, mülakat heyeti başkanlarından 2 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında, mülakat heyeti başkan ve üyelerinden 3 kişi, 2015 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında mülakat heyeti üyelerinden 1 kişi, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanmakla suçlanan 6 kişi ile soruları dağıtmakla suçlanan 4 kişi, olmak üzere toplam 28 kişi hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 10 Mayıs itibaren gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeleube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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