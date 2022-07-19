Samanyolu Haber /Gündem / Can Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi /19 Temmuz 2022 08:24

Can Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan rektör Naci İnci'nin, akademisyen Can Candan'ın derslerine son verilmesine ilişkin karar iptal edildi. Yargı, Candan'a tazminat ödenmesine hükmetti.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin görevine son vermesi üzerine açtığı davada Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi.

13 Ağustos 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün 'göreve son verme' kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açan Candan hakkında verilen karar, tedbiren durdurulmuş ve görevine yeniden atanmıştı.

Can Candan, kararın iptal edildiğini, tarafına tazminat ödeneceğini açıkladı.

Candan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "16 Temmuz 2021 tarihli Naci İnci imzalı 'görevime son verilme' işlemine dair açtığım davada, mahkeme 31.05.2022 tarihli kararı ile yapılan işlemi hukuksuz bularak iptal etmiş; yoksun kaldığım özlük ve parasal haklarımın faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiş," ifadelerini kullandı.


Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan, 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Candan’ın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi Sonraki Haber >>

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:27:31