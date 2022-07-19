Can Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin görevine son vermesi üzerine açtığı davada Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi.





13 Ağustos 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün 'göreve son verme' kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açan Candan hakkında verilen karar, tedbiren durdurulmuş ve görevine yeniden atanmıştı.





Can Candan, kararın iptal edildiğini, tarafına tazminat ödeneceğini açıkladı.







Candan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "16 Temmuz 2021 tarihli Naci İnci imzalı 'görevime son verilme' işlemine dair açtığım davada, mahkeme 31.05.2022 tarihli kararı ile yapılan işlemi hukuksuz bularak iptal etmiş; yoksun kaldığım özlük ve parasal haklarımın faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiş," ifadelerini kullandı.









Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan, 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.





Candan’ın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.