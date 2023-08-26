Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay uyardı: Bu dört yaz meyvesinden uzak durun /26 Ağustos 2023 11:29

Canan Karatay uyardı: Bu dört yaz meyvesinden uzak durun

Canan Karatay, şeker hastalarının uzak durması gereken meyveleri açıkladı.

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Prof. Dr. Canan Karatay yazın tüketilen besinleri işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yaz meyvelerine dair konuşan uzman isim bilhassa dört yaz meyvesinden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

ŞEKER HASTALARI UZAK DURSUN

Bilhassa şeker hastalarının, kirazdan uzak durması gerektiğini belirten Karatay beslenme düzenine yönelik de açıklamalarda bulundu. “Ara öğün tehlikeli” diyerek uyaran uzman isim, “Akşam yemeğinden sonra meyve yemeyin, tehlikeli” sözlerini kullandı.

BU DÖRT MEYVEYE DİKKAT

Canan Karatay; Ürik asit ve trigliserid yüksekliği yapması sebebiyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğini özellikle önerdi.

AMAN DİKKAT ÇOK DAHA FAZLA ŞEKER İÇERİYOR

Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay, "Mümkünse zerdali tüketin" dedi. Karatay, nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten ünlü doktor bu meyveden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğinin altı çizdi.

“SAĞLIKLI İNSANLAR DA TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ”

Sadece hasta insanların değil sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Böğürtlen, mürdüm eriği ve karadut gibi koyu renkli meyvelerin tercih edilmesini önerdi.
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