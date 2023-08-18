Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı /18 Ağustos 2023 08:34

Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı

Canan Karatay, koronavirüs aşısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay; koronavirüs aşısı olanlarda uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıklarının çok arttığını belirtti.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını tekrar korku saldı. Halk sağlığı uzmanları, Delta ve Omicron varyantlarından sonra yeni bir salgın türünün yayıldığını söyledi.

Yeni bir COVID aşısının önümüzdeki ay çıkması beklenirken, sağlık uzmanları ülke çapında Koronavirüs'ün Omicron formunun bir varyantı olan "Eris" nedeniyle hastaneye yatışların artacağını söylüyor.

YENİ VARYANT İÇİN YENİ AŞI YOLDA

Sağlık kuruluşları ve CVS gibi büyük eczane zincirleri, Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni COVID aşısını önümüzdeki aydan itibaren erişime açacaktı. Ancak Eris varyantıyla yeni çalışmaların sinyalleri verildi.

Sözcü TV’ye konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, yeni varyantla yeni aşıların geleceği konuşulurken Covid aşısına ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

COVID aşısı olanlarda cilt döküntüsü, uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıkları çok arttı. Bağışıklık sistemini çökertti, kızamık diye örtbas etmeye çalışıyorlar.
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