Liste yenilendi: İşte en iyi bilim kurgu filmleri

Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (2023)

Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçer. Miles bu sırada ne olursa olsun orayı korumakla yükümlü olan Örümcek - İnsanlarla karşılaşır. Büyük bir tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar, ne yapacaklarını bilemeyince Miles, kendisini diğer Örümcekler'in karşısında bulur.



Başlangıç (2010)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.



Yıldızlararası (2014)

Filmde bir grup astronotun bir solucan deliğinden geçerek insanların yaşayabileceği yeni bir yer arayışı konu edilmektedir.



Matrix (1999)

Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves), gecelerini "Neo" adı altında program kırarak ve Matrix'i araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyondan ibaret olduğunu öğrenir ve kendini bu durumdan kurtarmak için Morpheus'un önderliğindeki ekibe katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar girerek Matrix'in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır.



Yıldız Savaşları: İmparator (1980)

Yıldız Savaşları: İmparator'da, İmparator Darth Vader'ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışmaktadır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenir ve birlikleri oraya gönderirler. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea, son anda Bulut Şehri'ne kaçarlar.



Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)

Terminatör 2: Mahşer Günü, 2009 yılında geçmektedir. Sarah Connor'ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah'ın oğlu John Connar'ı öldürmeye programlanır.



Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977)

Luke Skywalker, ilk defa dijital ortamda galaksiyi değiştirecek bir serüvene başlar. İmparatorluğun kuruluşundan on dokuz yıl sonra, Luke Skywalker yıllarca Tatooine adlı çöl gezegeninde inzivada yaşayan Obi-Wan Kenobi'yle tanışınca Asi İttifakı'nın mücadelesine katılır.



Prestij (2006)

Film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra'da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) şöhret olma yolundadırlar.



Geleceğe Dönüş (1985)

Geleceğe Dönüş'te, bir çocuğun kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının âşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorundadır.



Yaratık (1979)

Yaratık, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor.



Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor.



Yenilmezler: Son Oyun (2019)

Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir.



Yaratık 2: Yaratığın Dönüşü (1986)

Nostromo'dan kurtulan tek kişi olan Teğmen Ellen Ripley, yarım yüzyıllık derin uykusundan uyandırılarak dünyaya getirilir. Bu sırada yaratıkları buldukları gezegenin sonradan kolonileştirildiği ve insanların yaşadığını öğrenir.



Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Film, dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor.



VOL·i (2008)

Yüz yıllar önce bütün insanlar, çevrenin kesintisiz kötü kullanımı yüzünden yaşanamaz hale gelen dünyayı BnL (Buy n Large) isimli bir mega şirketin inşa ettiği uzay gemileri ile terk etmiştir. Vol-İ dünyayı temizlemek için üretilmiş bir robottur.



2001: Uzay Yolu Macerası (1968)

Ayın yüzeyinin altına gömülmüş gizemli bir yapı ortaya çıkarılır. Bunun üzerine nereden geldiğini anlamak için Jüpiter'e bir uzay aracı gönderilir. Bu uzay aracında iki adam ve süper bilgisayar H.A.L. 9000 bulunmaktadır.



Yıldız Savaşları: Jedi'nin Dönüşü (1983)

Filmde, Luke Skywalker ve arkadaşları Han Solo'yu kurtarmak üzere Tatoonie gezegenine doğru yol almaktadırlar. Bu esnada İmparatorluk ise ikinci Death Star'ı yok etmek üzere büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır.



Metropolis (1927)

Yeraltında yaşayan işçiler zorlu bir yaşam sürerken, yönetici sınıf konforlu bir hayat sürer. Hayatlarından oldukça memnun olan yönetici sınıf, yaşam mücadelesi veren yeraltındakilerin durumu pek de önemsemez. Lang, bölünmüş toplumsal yapıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, uzlaştırmaya çalışır.



Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)

Film, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor.



Jurassic Park (1993)

Filmde, çok gizli bir tema parkında klonlanan dinozorların barınaklarından kaçıp misafirleri avlamaya başlaması ve bunun sonucunda verilen amansız bir macera ve koşuşturmaca anlatılmaktadır.



Şey (1982)

Dünya yörüngesinde 100 bin yıl önce uçan bir gemi Antarktika'ya düşer. 1982 yılında Antarktika'da, bir Norveç helikopteri bir Alaska Kurdunu Amerikan araştırma istasyonuna kadar kovalar. Amerikan üssüne kadar süren kovalamacanın ardından bir Norveçli kazayla dinamitini düşürür ve helikopter ile pilotu yok eder.



V for Vendetta (2005)

V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır.



Çılgın Max: Öfkeli Yollar (2015)

Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır.



Bıçak Sırtı (1982)

Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard, görevini bıraktığı bir esnada, Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak için verilen son bir görevi kabul eder. Ancak iki milyon insanın yaşadığı bu şehirde görünüm olarak insandan hiçbir farkı bulunmayan bu robotları teşhis etmek hiç kolay olmayacaktır.



Terminatör: Yok Edici (1984)

2029 yılının kıyamet-sonrası Los Angeles'ında Skynet adlı yapay zeka ürünü bilgisayar sistemi 1990'larda büyük bölümünü yok ettiği insan ırkının kurtulmayı başaran direnişçilerine karşı savaşmaktadır.



X-Men: Logan (2017)

Yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer.



İz Sürücü (1979)

Stalker'da uzak bir gelecekte, bambaşka bir yaşam düzeni içerisinde, ismi olmayan bir ülkedeyiz. Dünyaya düşen dev göktaşı yaşamı yerle bir ederken Zone adında esrarengiz, yeni bir bölge oluşmuştur. Bu bölgeden içeriye girebilen insanların tutkularının gerçekleşeceğine dair söylentiler vardır. İçeride yaşayan 'güç' insan zihni tarafından hayal edilmesi mümkün olmayacak güçteki bir varlıktır. Askerler tarafından korunan Zone bölgesine sadece gerekli olgunluğa erişmiş cesur Stalker'lar girebilmekte, bölgeye giren insanlara eşlik etmektedirler.



Demir Dev (1999)

Film, uzaydan düşen devasa bir metalik robotu keşfeden ve onunla arkadaş olan Hogarth Hughes adında genç bir çocuğu konu alıyor.



Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni (1997)

Orijinal anime serisi Neon Genesis Evangelion'a dayanan Rebuild of Evangelion dörtlü serisinin ilk filmidir. Bu epik uzaylı istilası hikayesinde, dünyanın Angels adlı, insan ırkını yok etmek isteyen dev yaratıklar tarafından istila edilmesi anlatılıyor.



PK (2014)

Uzaylı, bir insan olarak (Aamir Khan), Rajasthan'daki bir araştırma görevi için çıplak olarak Dünya'ya gelir. Fakat uzay gemisinin uzaktan kumandası bir hırsız tarafından çalınır. Hırsızdan uzaktan kumandasını geri almaya çalışırken uzaktan kumandayı alamaz ama hırsızın kaset kaydedicisini ele geçirir.



Galaksinin Koruyucuları 3 (2023)

"Galaksinin Koruyucuları 3", Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini konu ediyor.



Dune: Çöl Gezegeni (2021)

Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.



Galaksinin Koruyucuları (2014)

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor.



Marslı (2015)

Mars'daki bir görev sırasında çıkan bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve o noktadan sonra da geride kalanlar tarafından bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen bir astronotun yaşadıklarını anlatıyor.



Yenilmezler (2012)

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorunda kalır.



12 Maymun (1995)

Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık beş milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan az sayıdaki insan yer altlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu esnada virüsün yok olması için bir çözüm yolu bulan insanlar, zamanda geriye gidebilecekleri bir zaman makinesi yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole gönüllü olur.



Maymunlar Cehennemi (1968)

Bir grup astronot, çok uzun bir yolculuğun sonunda uyanarak, bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Burada konuşmayı bilmeyen ilkel mağara insanları ile, konuşan, avlanan, adeta insanla yer değiştirerek medeniyet kurmuş maymunlar yaşamaktadır.



G.O.R.A. (2004)

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif’in dükkanına gelen yabancı müşteriler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar.



Avatar (2009)

Uzaylı bir bedende bir insan zihni olan Avatar, kendisini iki dünya arasında, kendisinin ve yerli halkın hayatta kalması için uğraştığı bir mücadelede bulur.