Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay'ın koronavirüs ilacı ev sirkesi! /06 Şubat 2020 12:51

Canan Karatay'ın koronavirüs ilacı ev sirkesi!

Dahiliye uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Koronavirüs salgınına karşı bol bol evde hazırlanmış sirke, yoğurt ve turşu tüketilmesini tavsiye etti.

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Uzmanlar 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve şu ana kadar 564 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınına karşı ilginç tekliflerde bulunuyor.
 
Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda konuya dahiliye uzmanı Prof. Dr. Karatay, Koronavirüs'e karşı ev sirkesi ve turşu suyu tavsiyesinde bulundu.

Karatay, "Teknoloji ilerlemesine rağmen asırlardan beri daha virüsleri halledemedik. Virüslerin hücre içine girmesini bizim engellememiz lazım." uyarısında bulundu. 

KORONAVİRÜS'E KARŞI EV TURŞUSU VE EV YOĞURDU!

Karatay, "Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, doğal probiyotiktir, vücudumuzdaki dost bakterileri besler, ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu tüketin. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır. Korona diye çıkardılar, fakat merak etmeyin gripten farkı yok." dedi.

Gribe karşı kelle paça tüketilmesini tavsiye eden Karatay, bu yemekte protein, dengeli yağ ve vitaminlerin bulunduğunu belirtti.
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