Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayın aracı aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı /02 Temmuz 2023 10:32

Canlı yayın aracı aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir canlı yayın aracı, beton aydınlatma direğine çarptı ve sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre özel bir firmaya ait olan ve Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop’a giden Ahmet Ali Ç. yönetimindeki canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolunda, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özel bir firmaya ait olan ve Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop’a giden Ahmet Ali Ç. yönetimindeki canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolunda, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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