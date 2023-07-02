Canlı yayın aracı aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sözcü'de yer alan habere göre özel bir firmaya ait olan ve Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop’a giden Ahmet Ali Ç. yönetimindeki canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolunda, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.



Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Özel bir firmaya ait olan ve Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop’a giden Ahmet Ali Ç. yönetimindeki canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolunda, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.



Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.