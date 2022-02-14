Canlı yayında muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e döndü

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya görevine döndü.





Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, döndüğünü duyurarak, Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” dedi.





Demir ile, “yargıda uzlaşarak helalleştim" diyen Sarıkaya, döndüğünü şu ifadelerle aktardı:





“İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır.





Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa yapıldı.





Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim.





Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim...





Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım.





Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…



