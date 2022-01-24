Samanyolu Haber /Ekonomi / "Çarşamba gününe dikkat etmeleri lazım" /24 Ocak 2022 19:51

"Çarşamba gününe dikkat etmeleri lazım"

Kripto para piyasasındaki son durumu Cumhuriyet TV'de değerlendiren Kripto para uzmanı Helin Çelik, "Yatırımcı panik satışları yapmamalı. Çarşamba gününe dikkat etmeleri lazım. Fed'den gelecek olan aksiyonlar izlenmeli. Özellikle önümüzdeki birkaç güne dikkat edilmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan hanere göre 2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş ile kasım ayında 69 bin dolar düzeyini görerek rekor kıran Bitcoin, aralık ayında tarihi zirvesinden yüzde 20'in üzerinde uzaklaşarak teknik olarak ayı piyasasına girdi. Öte yandan, ABD-Rusya-Ukrayna üçgeni arasında yaşanan sıcak gelişmelerde ve Fed'in faiz artırım hamlesi, piyasalarda sert düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.

Son yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, yaklaşık yüzde 50'yi aşan değer kaybına uğradı. Kripto para uzmanı Helin Çelik, düşüşün nedenleri ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek hareketliliklerle ilgili Cumhuriyet TV’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'PANİK SATIŞLAR YAPILMAMALI'

Kripto para uzmanı Helin Çelik, bölgesel gelişmelerin ve olumsuz havanın piyasada hakim olmasının piyasalarda hareketliliğe neden olduğunu belirtti.

Çelik konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

''Kripto para birimleri kırılgan yapıya sahiptir, bu yeni haber akışlarından dolayı her seferinde yeni bir düşüşle karşılaştık. Yatırımcı panik satışları yapmamalı. Çarşamba gününe dikkat etmeleri lazım. Fed'den gelecek olan aksiyonlar izlenmeli. Özellikle önümüzdeki birkaç güne dikkat edilmesi lazım.''
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