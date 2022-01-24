Son yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, yaklaşık yüzde 50'yi aşan değer kaybına uğradı. Kripto para uzmanı Helin Çelik, düşüşün nedenleri ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek hareketliliklerle ilgili Cumhuriyet TV’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'PANİK SATIŞLAR YAPILMAMALI'
Kripto para uzmanı Helin Çelik, bölgesel gelişmelerin ve olumsuz havanın piyasada hakim olmasının piyasalarda hareketliliğe neden olduğunu belirtti.
Çelik konuşmasını şu sözlerle bitirdi:
''Kripto para birimleri kırılgan yapıya sahiptir, bu yeni haber akışlarından dolayı her seferinde yeni bir düşüşle karşılaştık. Yatırımcı panik satışları yapmamalı. Çarşamba gününe dikkat etmeleri lazım. Fed'den gelecek olan aksiyonlar izlenmeli. Özellikle önümüzdeki birkaç güne dikkat edilmesi lazım.''