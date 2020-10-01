[Çatışmalarda 5. gün] Azerbaycan: 200 tank ve zırhlı aracı yok ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusu çekilene kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise çatışmalar devam ettikçe Bakü ile müzakereye masasına oturmayacaklarını belirtti.
GECE BOYU TOPÇU ATIŞLARI
Bu arada çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.
AZERBAYCAN: 200 TANK VE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 günlük bilançoyu açıklayarak, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi