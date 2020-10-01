[Çatışmalarda 5. gün] Azerbaycan: 200 tank ve zırhlı aracı yok ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusu çekilene kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise çatışmalar devam ettikçe Bakü ile müzakereye masasına oturmayacaklarını belirtti.





GECE BOYU TOPÇU ATIŞLARI





Bu arada çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.



