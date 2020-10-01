HDP'ye yeni operasyon: Kars'ta çok sayıda siyasetçi gözaltında

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.







Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.