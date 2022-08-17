Çaykovski'nin adı Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle kaldırıldı

Rusya yönetiminin altıncı ayına giren Ukrayna'daki askeri saldırıları, batılı ülkelerce ekonomik yaptırımlarla etkisizleştirilmeye çalışılırken, bir yanda da Rus költürüne karşı bir antipati oluşmaya başladı.



diken.com.tr'de yer alan habere göre Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Çaykovski Müzik Okulu’nun adı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle değiştirildi. Kurucusu, okulun Rusya’yla tüm ilişkisinin kesileceğini açıkladı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Çaykovski Müzik Okulu’nun adı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle değiştirildi. Kurucusu, okulun Rusya’yla tüm ilişkisinin kesileceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan sonra Avrupa’daki bazı eğitim kurumlarında Rus yazarlar yasaklanmıştı.Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin adını taşıyan, Belçika’daki en büyük özel müzik okulunun Ukrayna kökenli kurucusu Nataliya Çepurenko, sosyal medyadan, yeni eğitim-öğretim yılına Brüksel Uluslararası Müzik Akademisi adıyla gireceklerini açıkladı.Çepurenko şöyle devam etti: “2014’te Rus askerleri, Ukrayna’nın bir kısmını işgal etti. Sonraki sekiz yılda kültür, eğitim ve siyasetin birbirinden bağımsız olduğunu düşündüm. Bu nedenle okulum Rus bir bestecinin adını taşımaya devam etti. Müsabakalara ve derslerimize Rus müzisyenler katıldı. Okulda Rus müziği yankılandı. Şimdi ne kadar yanlış yaptığımı görüyorum.”