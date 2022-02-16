Samanyolu Haber /Dünya / "Çekilme teyit edilmedi" /16 Şubat 2022 00:25

"Çekilme teyit edilmedi"

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı askeri varlıklardan bir kısmını geri çektiği yönündeki açıklamaları değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, bu durumun henüz kednilerince teyit edilmediğini belirtti.

SHABER3.COM

Beyaz Saray'da düzenlenen basın açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu. Biden, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü imkanın verilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİLME TEYİT EDİLMEDİ"

Biden, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor" dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

- Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır.

- Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek.

- Rusya halkı bizim düşmanımız değil.

- Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Çekilme teyit edilmedi" Sonraki Haber >>

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:26