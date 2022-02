"Çekilme teyit edilmedi"

"ÇEKİLME TEYİT EDİLMEDİ"









- Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek.





- Rusya halkı bizim düşmanımız değil.





- Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır."

Beyaz Saray'da düzenlenen basın açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu. Biden, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü imkanın verilmesi gerektiğini söyledi.Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık" ifadelerini kullandı.Biden, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor" dedi.Biden'ın açıklamalarından satır başları;- Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır.