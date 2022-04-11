Samanyolu Haber /Gündem / Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme /11 Nisan 2022 11:04

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme

Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun cezaevinde hayatına son verdiğine dair çıkan haberlerin ardından başlayan tartışma yeniden alevlendi.

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İddiaya göre Garipoğlu, cezaevinde hayatına son vermedi ve kaçırıldı. Bu iddiaların ardından Karabulut’un babası yıllar sonra verdiği röportajda katil Garipoğlu’nun mezarının yeniden açılması gerektiğini söyledi. Babanın açıklamasının ardından ailenin avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

Münevver Karabulut'un babası yıllar sonra konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın, öldüğüne inanmıyorumMünevver Karabulut'un babası yıllar sonra konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın, öldüğüne inanmıyorum

Sabah’a konuşan avukat Epözdemirü “Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 87. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız. Bu konudaki hukuki girişimleri derhal yapacağız. Müvekkillerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelirse, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için tarafımızca derhal gerekli hukuki yollara başvurulacaktır” dedi.

Epözdemir, Münevver Karabulur'un babasının bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade ettiği aktardı.

Münevver Karabulut’un ölümü, cinayetin işleniş şekli, kullanılan vasıtalar gözetildiğinde insanın insan olma vasfına aykırı şekilde canice işlenmiş bir cinayet olduğunu belirten Epözdemir şöyle dedi:

“Olay yeri, Adlı tıp, kolluk ve mahkemede yaşanan ihmal ve soruşturmayı etkilemeye matuf girişimler nedeniyle, tarafımızca ikame edilen hukuki süreçler doğrultusunda, toplamda 11 dava açılmış ve bu süreçte bu cinayeti gizlemeye, delilleri yok etmeye ve yargıyı etkilemeye çalışan bütün adli tip, emniyet ve yargı mensupları ile diğer kişiler hak ettikleri cezaları almıştır. Bütün engelleme çabalarına ve tehditlere rağmen, mağdur aile vekili olarak başvurduğumuz tüm hukuki süreçler mahkûmiyet ile sonuçlanmış, emsal mahiyette kararlar verilmiştir.”
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