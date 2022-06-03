Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan: AKP 400 milyar doları Katar'da saklıyor /03 Haziran 2022 17:11

Cem Uzan: AKP 400 milyar doları Katar'da saklıyor

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, AKP'nin 20 yılda verdiği tüm ihalelerden yüzde 25 komisyon aldığını, paraların Katar'da olduğunu iddia etti.

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Bizim TV'de, Şaban Sevinç'in konuğu olan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, "AKP'nin 20 yıl iktidarında elde ettiği 400 milyar doları Katar'da sakladığını" iddia etti.

"AKP verdiği tüm ihalelerden %25 komisyon alıyor" diyen Uzan, "Bunu herkes biliyor. Paralar da Katar’da" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, ABD'ye paravan vakıflar aracılığıyla ulaştırılan paralar hakkında "AKP için çerez parası" ifadesini kullanan Uzan "Türkiye’nin serveti 20 yıldır harcandı! Aynı Osmanlı’nın yaptığı gibi saraylara harcandı" dedi.

'HDP'YE KAPILARIM AÇIK'
Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin de "Genç Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımızla tek başımıza seçime giriyoruz" dedi. "Ali Babacan'ın, Abdüllatif Şener'in olduğu bir yerde (Millet İttifakı) Genç Parti'nin olması imkansız" diyen Uzan, HDP için ise "HDP'ye bütün kapılarım açık. Oturup konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
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